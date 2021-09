BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin, terör örgütlerini onları maşa olarak kullanan ağa babalarını da dize getirebilecek güçte olduğunu belirterek "bir tek terörist kalmayıncaya kadar onları o kazdıkları çukurlara, onları bulundukları inlerde bulacağız, gömeceğiz ve Türkiye'ye asla el uzatamayacaklar. " dedi.

Adalet Bakanı Gül, Altındağ Belediyesinin destekleriyle yapılan Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Merkezi'nde gazilerle bir araya geldi. Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, Aylar'a Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Gazilere tek tek çiçek veren Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada şehitlik ve gaziliğin en yüksek makam olduğunu söyledi.

Bakan Gül, "Sizler bu ulvi makamlara gelmiş değerli arkadaşlarımız, büyüklerimizsiniz. Vatan size minnettardır. Gazilik bu ülkenin geleceğe dair bayrağımızı, istiklalimizi, istikbalimizi, vatanımızı daha güçlü bir şekilde emin bir şekilde görebilmenin adıdır. Gazilerimizde biz bunu görüyoruz ve yaşıyoruz. Şehitlerimiz, şehitlerimizin yakınları yine bu millete emanettir. Bu ülke, bu vatan toprağı bizlere şehitlerin kanlarıyla emanet edilmiştir. Bayrağımız dalgalandıkça bize bunu hatırlatmaktadır. Bayrağımız bu vatanı sokakta bulmadığımızı, şehit kanları ile bu vatanın alındığını her zaman hatırlatıyor. Kıyamete kadar da hatırlatacak. " dedi.

TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DE ONLARI MAŞA OLARAK KULLANAN AĞA BABALARINI DA DİZE GETİREBİLECEK GÜÇTEDİR

Devlet olarak gazi ve şehit yakınlarının her zaman yanında oldukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gereken her şeyin yapıldığını kaydeden Bakan Gül, bundan sonraki dönemde de her türlü desteğin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde terörle mücadele ettiğini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi boğmak ve huzuru bozmak isteyen güçlerin olduğunu herkesin bildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ama onlar da şunu bilmiyorlar; şehitlerimiz, gazilerimiz olarak bu millet, bu vatan sokakta bulunmadığı için biz kolay pes etmeyeceğiz. Türkiye yıkılmaz, Türkiye geçilmez. Bunu Çanakkale'de de öğrettik. Bunu PKK'ya da gösterdik, sınır dışında Suriye'de, Irak'ta yaptığımız operasyonlarda gösterdik, 15 Temmuz'da da yine gösterdik ve öğrettik. Daha da hala öğrenemeyenler varsa bu millet hazırdır. 84 milyon gazi ve şehit olmaya hazır vatan evladı vardır. Sizler bu şerefe nail olmuş kişilersiniz. Hiçbir zaman hiçbir şekilde terörle mücadelede gevşeme olmayacak. Kararlı bir şekilde tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti olan bu vatan toprağında hiçbir çapulcunun, hiçbir terör örgütünün asla ama asla rehavet gösterip onların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Terör örgütleri, teröristler bir kişi bile kalmayıncaya kadar onları o kazdıkları çukurlara, onları bulundukları inlerde bulacağız, gömeceğiz ve Türkiye'ye asla el uzatamayacaklar. Allah'ın izni ile terör örgütlerini de onları maşa olarak kullanan ağa babalarını da Türkiye dize getirebilecek güçtedir. Çünkü milletimiz 84 milyon omuz omuzadır et ile kemik gibi beraberiz. Çanakkale'de nasıl berabersek bugünde aynı birlikteliği sürdürüyoruz. Kimse bizi ayıramaz. Et ile tırnak ayrılır mı? Ayrılmaz. Biz de Allah'ın izniyle Türkiye üzerine birileri senaryo yazmaya çalışıyor, o senaryoları alıp onların yüzüne çarptık, çarpmaya da devam edeceğiz. "

BU MİLLET BU VATAN SİZLERE MİNNETTARDIR VE HER ZAMAN ÖYLE KALACAKTIR

Bakan Gül, iman dolu yüreklerin toptan, tüfekten daha güçlü olduğunu, bu ülkenin de şehitlerin ve gazilerin duası ile ayakta olduğunu belirtti. 'Bizim en büyük gücümüz tankımız, tüfeğimizden öte iman dolu yüreğimiz' diyen Bakan Gül, "Çanakkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılarında anlatıyor, 'Dua okuyor' diyor, 'Birazdan şehit olacağını biliyor yine atılıyor, o da dua okuyarak gidiyor. 5 dakika 10 dakika sonra şehit olacağını biliyor dua okuyarak o düşmanın üzerine gidiyor. ' 15 Temmuz'da tanka, tüfeğe karşı Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Ben milletimin iradesinden başka hiçbir güç tanımam kardeşim, F16 ile de gelsen arkana hangi gücü alırsan al, bu milletin gücünden imanından daha büyük bir güç yoktur' dedi. Milletimiz 15 Temmuz'da topa, tüfeğe kafa tuttu ve 'bu ülke geçilmez' dedi. Allah'ın izniyle bu destanlar her yerde. Doğu'da, Güneydoğu'da, Suriye'de, Fırat Kalkan'ında, Zeytin Dalı'nda benden daha iyi sizler yaşadınız, gördünüz o makamlara geldiniz. Çocuklarımıza da aynı ruhu bizler vereceğiz. Bu ülke bunu yapabilecek güçtedir. Allah sizlerden razı olsun. Tüm gazilerimizi bizler de minnetle, şükranla her zaman anıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatanımızın, bayrağımızın istiklalimizin, istikbalimizin teminatlarıdır. Bu millet, bu vatan sizlere minnettardır ve her zaman da öyle kalacaktır. " şeklinde konuştu.