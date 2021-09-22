BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

Habermetre - Haberler | Toplum
BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin, terör örgütlerini onları maşa olarak kullanan ağa babalarını da dize getirebilecek güçte olduğunu belirterek "bir tek...

BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin, terör örgütlerini onları maşa olarak kullanan ağa babalarını da dize getirebilecek güçte olduğunu belirterek "bir tek terörist kalmayıncaya kadar onları o kazdıkları çukurlara, onları bulundukları inlerde bulacağız, gömeceğiz ve Türkiye'ye asla el uzatamayacaklar. " dedi.

Adalet Bakanı Gül, Altındağ Belediyesinin destekleriyle yapılan Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Merkezi'nde gazilerle bir araya geldi. Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, Aylar'a Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti.   Gazilere tek tek çiçek veren Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada şehitlik ve gaziliğin en yüksek makam olduğunu söyledi.

Bakan Gül, "Sizler bu ulvi makamlara gelmiş değerli arkadaşlarımız, büyüklerimizsiniz. Vatan size minnettardır. Gazilik bu ülkenin geleceğe dair bayrağımızı, istiklalimizi, istikbalimizi, vatanımızı daha güçlü bir şekilde emin bir şekilde görebilmenin adıdır. Gazilerimizde biz bunu görüyoruz ve yaşıyoruz. Şehitlerimiz, şehitlerimizin yakınları yine bu millete emanettir. Bu ülke, bu vatan toprağı bizlere şehitlerin kanlarıyla emanet edilmiştir. Bayrağımız dalgalandıkça bize bunu hatırlatmaktadır. Bayrağımız bu vatanı sokakta bulmadığımızı, şehit kanları ile bu vatanın alındığını her zaman hatırlatıyor. Kıyamete kadar da hatırlatacak. " dedi.

TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DE ONLARI MAŞA OLARAK KULLANAN AĞA BABALARINI DA DİZE GETİREBİLECEK GÜÇTEDİR

Devlet olarak gazi ve şehit yakınlarının her zaman yanında oldukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gereken her şeyin yapıldığını kaydeden Bakan Gül, bundan sonraki dönemde de her türlü desteğin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde terörle mücadele ettiğini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi boğmak ve huzuru bozmak isteyen  güçlerin olduğunu herkesin bildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ama onlar da şunu bilmiyorlar; şehitlerimiz, gazilerimiz olarak bu millet, bu vatan sokakta bulunmadığı için biz kolay pes etmeyeceğiz. Türkiye yıkılmaz, Türkiye geçilmez. Bunu Çanakkale'de de öğrettik. Bunu PKK'ya da gösterdik, sınır dışında Suriye'de, Irak'ta yaptığımız operasyonlarda gösterdik, 15 Temmuz'da da yine gösterdik ve öğrettik. Daha da hala öğrenemeyenler varsa bu millet hazırdır. 84 milyon gazi ve şehit olmaya hazır vatan evladı vardır. Sizler bu şerefe nail olmuş kişilersiniz. Hiçbir zaman hiçbir şekilde terörle mücadelede gevşeme olmayacak. Kararlı bir şekilde tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti olan bu vatan toprağında hiçbir çapulcunun, hiçbir terör örgütünün asla ama asla rehavet gösterip onların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Terör örgütleri, teröristler bir kişi bile kalmayıncaya kadar onları o kazdıkları çukurlara, onları bulundukları inlerde bulacağız, gömeceğiz ve Türkiye'ye asla el uzatamayacaklar. Allah'ın izni ile terör örgütlerini de onları maşa olarak kullanan ağa babalarını da Türkiye dize getirebilecek güçtedir. Çünkü milletimiz 84 milyon omuz omuzadır et ile kemik gibi beraberiz.  Çanakkale'de nasıl berabersek bugünde aynı birlikteliği sürdürüyoruz. Kimse bizi ayıramaz. Et ile tırnak ayrılır mı? Ayrılmaz. Biz de Allah'ın izniyle Türkiye üzerine birileri senaryo yazmaya çalışıyor, o senaryoları alıp onların yüzüne çarptık, çarpmaya da devam edeceğiz. "

BU MİLLET BU VATAN SİZLERE MİNNETTARDIR VE HER ZAMAN ÖYLE KALACAKTIR

Bakan Gül, iman dolu yüreklerin toptan, tüfekten daha güçlü olduğunu, bu ülkenin de şehitlerin ve gazilerin duası ile ayakta olduğunu belirtti. 'Bizim en büyük gücümüz tankımız, tüfeğimizden öte iman dolu yüreğimiz' diyen Bakan Gül, "Çanakkale'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılarında anlatıyor, 'Dua okuyor' diyor, 'Birazdan şehit olacağını biliyor yine atılıyor, o da dua okuyarak gidiyor. 5 dakika 10 dakika sonra şehit olacağını biliyor dua okuyarak o düşmanın üzerine gidiyor. ' 15 Temmuz'da tanka, tüfeğe karşı Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Ben milletimin iradesinden başka hiçbir güç tanımam kardeşim, F16 ile de gelsen arkana hangi gücü alırsan al, bu milletin gücünden imanından daha büyük bir güç yoktur' dedi. Milletimiz 15 Temmuz'da topa, tüfeğe kafa tuttu ve 'bu ülke geçilmez' dedi. Allah'ın izniyle bu destanlar her yerde. Doğu'da, Güneydoğu'da, Suriye'de, Fırat Kalkan'ında, Zeytin Dalı'nda benden daha iyi sizler yaşadınız, gördünüz o makamlara geldiniz. Çocuklarımıza da aynı ruhu bizler vereceğiz. Bu ülke bunu yapabilecek güçtedir.  Allah sizlerden razı olsun. Tüm gazilerimizi bizler de minnetle, şükranla her zaman anıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatanımızın, bayrağımızın istiklalimizin, istikbalimizin teminatlarıdır. Bu millet, bu vatan sizlere minnettardır ve her zaman da öyle kalacaktır. " şeklinde konuştu.

BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fatih Terim Mustafa Demir Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAKAN GÜL: BİR TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR ONLARI O KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ VE TÜRKİYE'YE ASLA EL UZATAMAYACAKLAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:07:49. #1.12#