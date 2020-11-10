Son dakika haber! Bakan Gül: "2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumu kapatıldı" - TBMM
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Son dakika haber! Bakan Gül: "2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumu kapatıldı" - TBMM

10.11.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:16

Son dakika haberlerine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumuna başladı. (3)

Adalet Bakanı Gül, 2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumunun kapatıldığını bildirdi

Son dakika haber! Bakan Gül: '2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumu kapatıldı' - TBMM
Son dakika haber! Bakan Gül: '2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumu kapatıldı' - TBMM
Son dakika haber! Bakan Gül: '2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumu kapatıldı' - TBMM
Son dakika haber! Bakan Gül: '2002'den bu yana, standartlara uymayan 355 ceza infaz kurumu kapatıldı' - TBMM

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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