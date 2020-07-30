Son dakika haber... Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy mesajında, "Samimiyet ve teslimiyetin hafızası ve hatırlatıcısı olan Kurban Bayramı'nda dayanışmanın, paylaşmanın, ihtiyacı olanların sofrasında bir rızka vesile olmanın huzurunu bir kez daha yaşıyoruz. Düşünceden davranışa insani ve vicdani değerlerin her gün daha fazla örselendiği, görmezden gelindiği bir dünyada, insanın özünde yatan en güzel hasletleri maddi ve manevi fiillerle ayakta tutan, yaşatan ve yayan dini bayramlarımızı hakkıyla idrak edebilmemiz çok önemlidir. Zira manevi değerlerini bilen, onlara sahip çıkan ve samimiyetle yaşayan nesillerimiz, yarının bugünden daha iyi olacağının teminatıdır. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına azami özen gösterilmesini özellikle rica ederek milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA