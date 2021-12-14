Son dakika haber... Bakan Ersoy: 2021'de 29 milyon 24 milyar dolar gelir hedefliyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2020 turizm yılını 16 milyon ziyaretçi, 12 milyar dolar gelir ile kapattığını söyleyerek, "2021'de yüzde 83 artışla 29 milyon 24 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu. Bakan Ersoy, ideolojik gerekçelerle açılmış davalar sebebiyle 10 yıl süren bir hukuki süreç sonucu İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kazandırıldığını belirterek, "Bu eser, 2 bin 40 kişilik opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, 490 metrekaresi çok amaçlı salon, 520 metrekarelik müzik platformu ve müzik kayıt stüdyosu, 350 metrekarelik çocuk sanat merkezi, 410 metrekarelik galeri bölümü, 360 metrekarelik 100 koltuk kapasiteli Yeşilçam sineması, 27 binden fazla kitabı ile kütüphane, açık hava sahneleri, kültür sokağı, kafeleri, restoranları ve idari alanları ile birlikte 96 bin metrekare kapalı alana sahip, pandemi sonrası 7 gün 24 saat yaşayacak bir yapı. Sahip olduğu özellikler, alanlar ve son teknoloji sahnesi ile birlikte dünyadaki emsalleri içinde ilk 10 arasında CSO ile birlikte üst sıralarda yerini alan ikinci başyapıtımız oldu. Bu arada size iki tane müjde vermek istiyorum. Başkent Kültür Yolu Rotası ve Festivali'ni hayata geçiriyoruz. Diğeri İzmir Kültür Festivali. CSO ve AKM ile birlikte üçüncü büyük projemiz ise Rami Kışlası Kütüphanesi olacak. 30 bin metrekare bahçesi 38 bin metrekare kapalı alanı ile İstanbul'un en büyük, dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden birini inşa ediyoruz. Aralık 2022'de hizmete alındığında her yaş grubuna hitap eden, birçok etkinliği içinde barındıran Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kütüphanesi olacak" diye konuştu.

Bakan Ersoy, muhalefet milletvekilleri arasında turizm üzerine yaşanan tartışma üzerine "Tereciye tere satamazsınız" dedi. Bakan Ersoy bir televizyon kanalına açtığı tazminat davasını kazandığını ve tazminatı Mehmetçik Vakfına bağışladığını belirtirken, muhalefetin kendi otellerinde arıtma tesisi yaptıracağını söylemesi üzerine "Benim tesismlerimde arıtma tesisleri mevcut" yanıtını verdi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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