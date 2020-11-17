Son dakika haber! Bakan Elvan: "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz"
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Son dakika haber! Bakan Elvan: "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz"

17.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:42
Son dakika haber! Bakan Elvan:

Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz"

Bakan Elvan: "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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