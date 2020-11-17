Son dakika haber! Bakan Elvan: "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz"
17.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:42
Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz"
Bakan Elvan: "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır