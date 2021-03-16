Son dakika haber | Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."
16.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:24
Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."
Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır