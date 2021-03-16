Son dakika haber | Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."
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Son dakika haber | Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."

16.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:24
Son dakika haber | Bakan Elvan:

Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."

Bakan Elvan: "Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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