Son dakika haber: Bakan Elvan: "Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz."
10.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:40
Son dakika haberi: Bakan Elvan: "Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz.
Bakan Elvan: "Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık