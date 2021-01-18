Son dakika haber! Bakan Elvan: "Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."
18.01.2021 08:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 08:49
Son dakika haberine göre Bakan Elvan: "Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır.
Bakan Elvan: "Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık