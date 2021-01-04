Son dakika haber! Bakan Elvan: "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak."
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Son dakika haber! Bakan Elvan: "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak."

04.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:37
Son dakika haber! Bakan Elvan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Elvan: "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.

Bakan Elvan: "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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