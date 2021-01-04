Son dakika haber! Bakan Elvan: "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak."
04.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:37
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Elvan: "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.
Bakan Elvan: "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır