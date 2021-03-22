Son dakika haber: Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."
22.03.2021 08:40 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:44
Son dakika haberlerine göre Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.
Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı