Son dakika haber: Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."
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Son dakika haber: Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."

22.03.2021 08:40 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:44
Son dakika haber: Bakan Elvan:

Son dakika haberlerine göre Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

Bakan Elvan: "Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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