Son dakika haber! Bakan Elvan: "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."
10.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:42
Son dakika haberleri: Bakan Elvan: "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."
Bakan Elvan: "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık