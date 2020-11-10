Son dakika haber! Bakan Elvan: "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."
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Son dakika haber! Bakan Elvan: "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."

10.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:42
Son dakika haber! Bakan Elvan:

Son dakika haberleri: Bakan Elvan: "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."

Bakan Elvan: "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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