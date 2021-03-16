Son dakika haber! Bakan Elvan: "(Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."
16.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:35
Gelen son dakika haberine göre Bakan Elvan: "(Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."
Bakan Elvan: " (Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım