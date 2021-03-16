Son dakika haber! Bakan Elvan: "(Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."
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Son dakika haber! Bakan Elvan: "(Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."

16.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:35
Son dakika haber! Bakan Elvan:

Gelen son dakika haberine göre Bakan Elvan: "(Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."

Bakan Elvan: " (Ekonomi Reform Paketi) Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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