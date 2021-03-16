Son dakika haber: Bakan Elvan: "(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak."
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Son dakika haber: Bakan Elvan: "(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak."

16.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:38
Son dakika haber: Bakan Elvan:

Son dakika haber... Bakan Elvan: "(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.

Bakan Elvan: "(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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