Son dakika haber: Bakan Elvan: "(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak."
16.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:38
Son dakika haber... Bakan Elvan: "(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.
Bakan Elvan: "(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır