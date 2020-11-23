Son dakika haber: Bakan Elvan: Adımlarımızı hızla atacağız

Son dakika haberler... HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldiklerini duyurdu. Toplantıdan çekilen fotoğrafı da paylaşan Bakan Elvan, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı