Son dakika: Bakan Dönmez: "Dijital bir sosyalleşme dönemine girdik"
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Son dakika: Bakan Dönmez: "Dijital bir sosyalleşme dönemine girdik"

02.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:50

Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta videokonferans yöntemiyle Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 17'inci RLC Günleri'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta videokonferans yöntemiyle Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 17'inci RLC Günleri'ne katıldı. (4)

Son dakika: Bakan Dönmez: 'Dijital bir sosyalleşme dönemine girdik'
Son dakika: Bakan Dönmez: 'Dijital bir sosyalleşme dönemine girdik'
Son dakika: Bakan Dönmez: 'Dijital bir sosyalleşme dönemine girdik'
Son dakika: Bakan Dönmez: 'Dijital bir sosyalleşme dönemine girdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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