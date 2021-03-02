Son dakika: Bakan Dönmez: "Dijital bir sosyalleşme dönemine girdik"
02.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:50
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta videokonferans yöntemiyle Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 17'inci RLC Günleri'ne katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta videokonferans yöntemiyle Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu 17'inci RLC Günleri'ne katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat