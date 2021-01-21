Son dakika haber: Bakan Dönmez: "TANAP'tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti"
Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Azerbaycan Eğitim Programı'na video konferans yöntemiyle katılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Azerbaycan Eğitim Programı'na video konferans yöntemiyle katılması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı Azerbaycan Eğitim Programı açılışında konuştu.
Bakan Dönmez: "TANAP'tan, 2020'de 4,9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey