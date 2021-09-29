Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Sektörün talep ve istekleri doğrultusunda daha verimli üretim için gereken adımları atacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ICCI 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansına video konferans ile katıldı.