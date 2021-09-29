Son dakika haber... Bakan Dönmez: 'Sektörün talep ve istekleri doğrultusunda daha verimli üretim için gereken adımları atacağız' - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Sektörün talep ve istekleri doğrultusunda daha verimli üretim için gereken adımları atacağız"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Bakan Dönmez:

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ICCI 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansına video konferans ile katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ICCI 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansına video konferans ile katıldı.

Son dakika haber... Bakan Dönmez: Sektörün talep ve istekleri doğrultusunda daha verimli üretim için gereken adımları atacağız

Son dakika haber... Bakan Dönmez: Sektörün talep ve istekleri doğrultusunda daha verimli üretim için gereken adımları atacağız

Son dakika haber... Bakan Dönmez: Sektörün talep ve istekleri doğrultusunda daha verimli üretim için gereken adımları atacağız

AA / İbrahim Saykılı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Bakan Dönmez: 'Sektörün talep ve istekleri doğrultusunda daha verimli üretim için gereken adımları atacağız' - Haberler Ekonomi
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