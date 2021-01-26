Son dakika haber! Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimimiz rekor tazeledi
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Son dakika haber! Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimimiz rekor tazeledi

26.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:59
Son dakika haber! Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimimiz rekor tazeledi

Gelen son dakika haberlerine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "24 Ocak günü 167 bin 19 kilovat saate ulaşan rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki rekorunu tazeledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "24 Ocak günü 167 bin 19 kilovat saate ulaşan rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki rekorunu tazeledi. Toplam elektrik üretimimizde rüzgarın payı ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı" dedi.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin rüzgarının her yıl daha güçlü estiğini bildirdi. Dönmez, rüzgar enerjisinden günlük elektrik üretiminin 6 Kasım 2020'de 151 bin 325 kilovat saate, 25 Kasım'da ise 153 bin 35 kilovat saate ulaşarak tarihi seviyeleri gördüğünü kaydetti. Dönmez, "2021'in ilk ayında da rüzgarımızın hızı kesilmedi. 24 Ocak günü 167 bin 19 kilovat saate ulaşan rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki rekorunu tazeledi. Toplam elektrik üretimimizde rüzgarın payı ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Ayrıca aynı gün saat 08.00'de rüzgar santrallerinin üretimi 7 bin 393 kilovat saat ile toplam üretimin yüzde 26'sını karşıladı. Bu oran saatlik bazda tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara girdi. Yenilenebilir enerjiye özelde de rüzgara yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Ülkemizin mevsimsel ve klimatolojik özelliklerini göz önüne alarak yeşil enerjinin sisteme daha fazla entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerjide çok kısa zamanda büyük mesafe kat ettik. İnşallah her yıl üzerine daha da koyarak ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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