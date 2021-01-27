Son dakika haber! Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi, rekorunu tazeledi
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Son dakika haber! Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi, rekorunu tazeledi

27.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:01
Son dakika haber! Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi, rekorunu tazeledi

Son dakika haberlerine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin  dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştığını duyurdu.

Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak'taki 167 bin megawatt saatlik günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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