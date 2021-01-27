Son dakika haber! Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi, rekorunu tazeledi

Son dakika haberlerine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 megawatt saate ulaştığını duyurdu.