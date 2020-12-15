Son dakika haber! Bakan Dönmez: Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz

Son dakika haberi: ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan'a doğal gaz taşımak amacıyla yapılacak Türkiye- Nahçıvan Hattı'na ilişkin, "Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan'a doğal gaz taşımak amacıyla yapılacak Türkiye- Nahçıvan Hattı'na ilişkin, "Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan'ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen Türkiye Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Mütabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu. Bakan Dönmez, Bakü- Tiflis- Ceyhan projesiyle başlayıp, Bakü- Tiflis- Erzurum projesiyle büyük bir aşama kaydeden Türkiye- Azerbaycan ortaklığının, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile kıtaları aştığını söyledi. Güney Gaz Koridoru'nun en uzun bölümü olan TANAP'ı, Anadolu'yu boydan boya aşarak tamamladıklarını aktaran Dönmez, "Böylece Azerbaycan gazını ülkemize ve Avrupa'ya ulaştıracak büyük bir projenin altından alnımızın akıyla kalktık. TANAP'la milli enerji ve maden politikamızın önemli bir parçası olan enerjide merkez ülke olma hedefimize büyük bir adım daha attık. Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta, 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı" şeklinde konuştu.

'70 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ AKTI'Bakan Dönmez, Güney Gaz Koridoru'nun son halkası ve TANAP'ı Avrupa'ya bağlayan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) geçtiğimiz ay faaliyete başladığı haber ini memnuniyetle karşıladıklarını ve TAP'a ilk doğal gazı verdiklerini kaydetti. Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar TAP'a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğal gaz aktı. En yakın zamanda ticari gaz akışının da başlamasını bekliyoruz. Böylece Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliği açısından çok önemli bir adım atılmış olacak. Enerjinin İpek Yolu Avrupa'ya ulaşacak. Kıtaları ve halkları birbirine bağlayan doğal gaz boru hatları ile örülen, STAR rafinerisi gibi dev yatırımlarla güçlenen enerji ortaklığı, Türkiye- Nahçıvan doğal gaz boru hattı ile derin bir anlam kazanacak. Cumhurbaşkanımız 25 Şubat 2020'de Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, en kısa zamanda Türkiye'nin Iğdır şehrinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bir doğal gaz boru hattı inşa etme sözü vermişti. Bugün burada, bu projenin ilk adımını teşkil edecek mutabakat zaptını imzalamak için bulunuyoruz. İnşallah bu boru hattını da doğal gaz alanında birlikte hayata geçirdiğimiz diğer projeler gibi en kısa zamanda tamamlayacağız."'YILLIK 500 MİLYON METREKÜP TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK'Türkiye- Nahçıvan boru hattı sayesinde, Nahçıvan'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin doğal gaza kesintisiz erişmesi ve doğal gaz konforundan sorunsuz yararlanması için çalışmaları başlattıklarını belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Amacımız, gittiği her yere medeniyet ve refah götüren ecdadımızın izlerini takip ederek Nahçıvan'ı doğal gazın rahatlığıyla buluşturmak. BOTAŞ ve SOCAR iş birliğiyle gerçekleşecek proje ile Nahçıvan, ülkemiz üzerinden gelen doğal gaza kavuşacak. 500 bine varan nüfusu ve 500 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle Nahçıvan'ın doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği adına büyük bir aşama kaydedeceğiz. Iğdır üzerinden bölgeye ulaştırılacak olan gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak. Böylece, Nahçıvan'a Karabağ'ın işgali öncesindeki kadar güvenli bir doğal gaz arzı sağlanacak. Türkiye- Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan Sederek'e kadar olan Türkiye bölümü, 85 kilometre uzunluğa sahip olacak. Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan'ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz. Proje kapsamında Iğdır Dilucu'na bir de ölçüm istasyonu kurulacak. 20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek istasyon, hattın akış dengesini sağlayacak. Böylece doğal gaz, Nahçıvan'a en güvenli şekilde ulaşacak."'İŞİ BAŞLATTIKTAN SONRA 12 AYDA PROJEYİ TAMAMLAYACAĞIZ'Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Bakan Dönmez, Türkiye- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelinin ne zaman atılacağını ve ardından ne kadar sürede tamamlanacağının sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Şubat'taki Azerbaycan ziyaretinde bu konunun kararlaştırıldığını hatırlattı. Bakan Dönmez, "Biz döner dönmez hemen BOTAŞ'ı görevlendirdik mühendislik ve etüt çalışmaları yapmak üzere. Ekim ayı sonu itibariyle de mühendislik etüt çalışmaları tamamlandı. Şu anda ihale hazırlıkları devam ediyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapım ihalesi tamamlanmış olur diye tahmin ediyorum. İnşallah işi başlattıktan sonra 12 ayda projeyi tamamlayacağız hedefimiz o" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından 'Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Görüntü dökümü:

- Bakan Dönmez'in açıklamaları

- İmza töreni

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Pelin ÜZEK KILIÇ- Burak TEKİN/ ANKARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ