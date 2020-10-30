Son dakika haberleri: Bakan Dönmez: "(İzmir'de) Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler"
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Son dakika haberleri: Bakan Dönmez: "(İzmir'de) Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler"

30.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:00
Son dakika haberleri: Bakan Dönmez:

Bir son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler, hasar tespit çalışmalarına başladılar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler, hasar tespit çalışmalarına başladılar." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler, hasar tespit çalışmalarına başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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