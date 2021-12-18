Son dakika haber... Bakan Dönmez, maden rehabilitasyon alanında fidan dikti
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi ve karşılanması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in fidan dikmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in şantiyede düzenlenen programa katılması BURDUR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur'da Maden...
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi ve karşılanması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in fidan dikmesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in şantiyede düzenlenen programa katılması BURDUR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur'da Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) maden rehabilitasyon alanında fidan dikti.