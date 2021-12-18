Son dakika haber... Bakan Dönmez, maden rehabilitasyon alanında fidan dikti - Haberler
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Son dakika haber... Bakan Dönmez, maden rehabilitasyon alanında fidan dikti

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi ve karşılanması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in fidan dikmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in şantiyede düzenlenen programa katılması BURDUR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur'da Maden...

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi ve karşılanması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in fidan dikmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in şantiyede düzenlenen programa katılması BURDUR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur'da Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) maden rehabilitasyon alanında fidan dikti.

Son dakika haber... Bakan Dönmez, maden rehabilitasyon alanında fidan dikti

Son dakika haber... Bakan Dönmez, maden rehabilitasyon alanında fidan dikti

Son dakika haber... Bakan Dönmez, maden rehabilitasyon alanında fidan dikti

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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