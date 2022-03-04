Son dakika haber! Bakan Dönmez, Isparta'nın ilçelerinde incelemede bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Bakan Dönmez, Isparta'nın ilçelerinde incelemede bulundu

AA, Süleyman Elçin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Bakan Dönmez, Isparta'nın ilçelerinde incelemede bulundu

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'nın kırsalında vatandaşlarla buluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'nın kırsalında vatandaşlarla buluştu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Yalvaç ilçesindeki Kumdanlı Köyü'ne giden Dönmez, vatandaşlarla bir araya geldi.

Dönmez, elektrik kesintilerinin neden kaynaklandığı ve yürütülen çalışmalar hakkında köy sakinlerini bilgilendirdi.

Bölgede çalışan işçilerle de bir araya gelen Dönmez, özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.

Dönmez, ardından Şarkikarağaç ilçesindeki gençlik merkezinde mahalle ve köylerin muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title