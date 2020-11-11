Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp...
11.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:28
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Dönmez: "Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşmiştir"
Bakan Dönmez: "Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşmiştir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer