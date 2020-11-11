Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp...

11.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:28
Son dakika haber: Bakan Dönmez:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Dönmez: "Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşmiştir"

Bakan Dönmez: "Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşmiştir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

İlgili Haberler

Bakan Dönmez: 'Hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı'
Bakan Dönmez: "Hasarlı binalar dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı"
Son dakika haberi | Bakan Dönmez: 'İlk 30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk'
Son dakika haberi | Bakan Dönmez: "İlk 30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk"
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Berat Albayrak Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Mumcu Acun Ilıcalı Cüneyt Arkın Hazar Ergüçlü
Spor Tisserand Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım İstifa Deprem Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Güney Gaz Koridoru'nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 11:32:13. #1.14#
title