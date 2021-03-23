Son dakika haber... Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı
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Son dakika haber... Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

23.03.2021 18:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:37

Son dakika haber: Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Son dakika haber... Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı
Son dakika haber... Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı
Son dakika haber... Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı
Son dakika haber... Bakan Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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