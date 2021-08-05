Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir...

Son dakika haber... Bakan Dönmez: 'Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir...
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Bakan Dönmez: "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı"

Bakan Dönmez: "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Hande Erçel Gülben Ergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı bir... - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:18:41. #1.16#

title