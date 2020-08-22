Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı... Son dakika gündem haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Bakan Dönmez'in vatandaşlarla fotoğraf çekinmesi ve ayrılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Bakan Dönmez'in vatandaşlarla fotoğraf çekinmesi ve ayrılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA