Son dakika haber... Bakan Dönmez: "Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı...
Son dakika gündem haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Bakan Dönmez'in vatandaşlarla fotoğraf çekinmesi ve ayrılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
22.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:10
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Bakan Dönmez'in vatandaşlarla fotoğraf çekinmesi ve ayrılması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA