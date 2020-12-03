Son dakika haber: Bakan Dönmez'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı Açıklaması

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın en kadim mesleklerinin başında gelen madenciliğin Türkiye'nin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın en kadim mesleklerinin başında gelen madenciliğin Türkiye'nin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yer altındaki cevheri gün ışığıyla buluşturarak halkın hizmetine sunan madencilerin geleceğin mimarları olduğunu ifade etti.

Madencilerin toprağın bağrından çıkardığı her maden zerresi kadar teşekkürü hak eden kutsal bir mesleği icra ettiklerini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Madenler işlenerek uç ürüne evrildikçe, hayatımızı kolaylaştıracak teknolojik ürünlere dönüştükçe ve üreten Türkiye hikayemizi ilmek ilmek dokudukça madencilerimize olan minnettarlığımız daha da artıyor. Madencilerimizin toprağın bağrına vurduğu her kazma, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' resmine vurulmuş fırça darbeleridir. Madencilerimiz de bu sanat eserini ortaya çıkaran müstesna sanatkarlarımız, gizli kahramanlarımız. Emek ve alın terleriyle hayatımızın her alanına büyük katkılar sunan tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı