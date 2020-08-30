HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber... Bakan Dönmez'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "En zor zamanlarda bile yılmadık, inandık ve bağımsızlık ateşiyle aydınlattık tüm yurdu.

Son dakika haber... Bakan Dönmez'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması
30.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:53

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "En zor zamanlarda bile yılmadık, inandık ve bağımsızlık ateşiyle aydınlattık tüm yurdu. Bu vatan bizim, bu topraklar hepimizin ve bu Zafer en güzel motifi şanlı tarihimizin." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"En zor zamanlarda bile yılmadık, inandık ve bağımsızlık ateşiyle aydınlattık tüm yurdu. Bu vatan bizim, bu topraklar hepimizin ve bu Zafer en güzel motifi şanlı tarihimizin. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi 3. Sayfa
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor Ekonomi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
30 Ağustos'un unutulmaz isimlerinden: Atatürk'e verdiği sözü tutamadığı için intihar eden Albay Reşat Bey
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
Zatürre aşısına gösterilen yoğun talepten sonra uzmanlar uyardı: Koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Dönmez Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Beren Saat Deniz Akkaya Ferhan Şensoy Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Savaş Futbolcu Başakşehir Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bakan Dönmez'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 10:56:26. #1.14#
title