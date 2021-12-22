Son dakika haber: Bakan Dönmez, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Bakan Dönmez, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Dönmez, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü.

Bakan Dönmez, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Enerji Bakanı Sayın Perviz Şahbazov ve beraberindeki heyetle Bakü'de verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, ülkelerimiz arasında önümüzdeki dönem yapacağımız enerji iş birliklerini ve yeni yatırımları ele aldık" dedi.


Son dakika haber: Bakan Dönmez, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Dönmez, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title