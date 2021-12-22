Son dakika haber: Bakan Dönmez, Azerbaycanlı mevkidaşı Şahbazov ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü.

Bakan Dönmez, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Enerji Bakanı Sayın Perviz Şahbazov ve beraberindeki heyetle Bakü'de verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, ülkelerimiz arasında önümüzdeki dönem yapacağımız enerji iş birliklerini ve yeni yatırımları ele aldık" dedi.