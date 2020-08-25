Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik... Son dakika gündem haberi... Bakan Dönmez: "Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz.

Bakan Dönmez: "Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz." Kaynak: AA