Son dakika haber | Bakan Derya Yanık'tan, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sadak'a tebrik
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Son dakika haber | Bakan Derya Yanık'tan, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sadak'a tebrik

Son dakika haber | Bakan Derya Yanık'tan, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sadak'a tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinan Sadak'ı telefonla tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinan Sadak'ı telefonla tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinan Sadak'ı telefonla tebrik etti. Sadak'ın Kurban Bayramı'nı da kutlayan Bakan Yanık, azmiyle altın madalyaya uzanan ve büyük başarılara imza atan sporcunun başarısının örnek olduğunu dile getirdi.

Cizre'de dünyaya gelen ve henüz 9 yaşındayken kulak enfeksiyonu sonucu duyma yetisini kaybeden Sadak'ı tebrik eden Bakan Yanık, "Bunun en güzel örneklerinden birini gösterdiniz. Bizleri gururlandıran başarılarınızın devamını diliyorum. Ülkemize daha çok şampiyonluklar, büyük sevinçler yaşatacağınıza inanıyorum. Biz her zaman destekçiniz olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Bakan Derya Yanık'tan, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sadak'a tebrik - Haberler Spor
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