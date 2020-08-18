Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından kabul edildi
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.
18.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile görüşmesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. - KARAKAS
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA