Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından kabul edildi
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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından kabul edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından kabul edildi
18.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile görüşmesinin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. - KARAKAS

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Kaynak: İHA

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