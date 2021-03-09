Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'dan ortak basın toplantısı
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Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'dan ortak basın toplantısı

09.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:19
Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'dan ortak basın toplantısı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Kardeşim Abdulaziz Kamilov'la Stratejik İşbirliği Konseyi 2.Toplantısının hazırlıklarını ele aldık" diye konuştu. Çavuşoğlu aynı zamanda Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladığını ifade etti. Bakanlıklar arasında 2022-2023 İşbirliği Programı ve Tercüme Mutabakatı imzalandı.


Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'dan ortak basın toplantısı
Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'dan ortak basın toplantısı
Bakan Çavuşoğlu ve Özbek mevkidaşı Kamilov'dan ortak basın toplantısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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