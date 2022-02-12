Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika