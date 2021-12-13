Bakan Çavuşoğlu: Üçüncü Türkiye- Afrika Ortaklığı Zirvesi başlıyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki haftasonu gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye- Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında iç ve dış gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, yakın zamanda çeşitli bölge ülkelerini ziyaret edeceklerini de duyurdu. Çavuşoğlu terörle mücadele kapsamındaki Bakanlık faaliyetlerine ilişkin, "Terörün dış boyutuyla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. PKK'nın yurt dışındaki hareket alanının kısıtlanması FETÖ'nün terör örgütü niteliğinin yanı sıra organize bir suç şebekesi olduğunu kanıtlarla ortaya koyuyoruz. Maarif Vakfı'yla çalışmalarımız neticesinde 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Haber : Besti KARALAR/ ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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