Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, TAİK Yürütme Kurulu toplantısına katıldı
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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, TAİK Yürütme Kurulu toplantısına katıldı

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, TAİK Yürütme Kurulu toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı TAİK Yürütme Kurulu toplantısında, Türkiye - ABD ilişkilerinin mevcut durumuna dair değerlendirmeleri paylaştı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırımların artırılması imkanları üzerinde duruldu. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, TAİK'e yönelik desteğini teyit etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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