Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, TAİK Yürütme Kurulu toplantısına katıldı

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi'nin (TAİK) Yürütme Kurulu toplantısına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı TAİK Yürütme Kurulu toplantısında, Türkiye - ABD ilişkilerinin mevcut durumuna dair değerlendirmeleri paylaştı. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırımların artırılması imkanları üzerinde duruldu. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, TAİK'e yönelik desteğini teyit etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı