Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Mehdi ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü
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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Mehdi ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Mehdi ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'le Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'le Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Mehdi ve Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler ile uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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