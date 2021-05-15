Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı Mehdi ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'le Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.