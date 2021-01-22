Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu Stoltenberg'le görüştü
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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu Stoltenberg'le görüştü

22.01.2021 14:32 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:37
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu Stoltenberg'le görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), NATO ve Belçika'dan muhataplarıyla görüşmeler yapmak üzere Belçika'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve Belçika'dan muhataplarıyla görüşmeler yapmak üzere Belçika'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşme sonrası paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu "Afganistan'da ve Irak'ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı sonrası yaptığı paylaşımda "İttifak içinde birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeliyiz. Ülkemiz, İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan'da ve Irak'ta NATO Misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz" mesajı verdi.


Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu Stoltenberg'le görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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