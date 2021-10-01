Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu: Sağlık turizminde dünyada ilk 3'teyiz (2)

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - ESNAF VE VALİLİK ZİYARETİNDE BULUNDU

Aydın programı kapsamında Kuşadası ilçesinde turizmcilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce bölge esnafını ardından da Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti, Valilik Defteri'ni imzaladı.

Hande NAYMAN- Cemal YILDIRIM- Burhan CEYHAN/AYDIN,