Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Rus, İspanyol ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü
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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Rus, İspanyol ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İspanya ve Malta dışişleri bakanlarıyla görüştü.

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Rus, İspanyol ve Maltalı mevkidaşlarıyla görüştü
18.09.2020 19:10 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:14

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İspanya ve Malta dışişleri bakanlarıyla görüştü. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüştü. 


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Kaynak: DHA

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