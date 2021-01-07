Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Portekiz'de
07.01.2021 01:18 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:21
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Yılın ilk ziyaretini AB Dönem Başkanı dost Portekiz'e gerçekleştiriyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı