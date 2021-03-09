Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

09.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:16

Son dakika gündem haberine göre İki bakanın fotoğraf çektirmesi Çavuşoğlu-Umurzakov görüşmesinden detaylar TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüştü.

İki bakanın fotoğraf çektirmesi

Çavuşoğlu-Umurzakov görüşmesinden detaylar TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüştü.

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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