Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
09.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:16
Son dakika gündem haberine göre İki bakanın fotoğraf çektirmesi Çavuşoğlu-Umurzakov görüşmesinden detaylar TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüştü.
İki bakanın fotoğraf çektirmesi
Çavuşoğlu-Umurzakov görüşmesinden detaylar TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı