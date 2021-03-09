Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre İki bakanın fotoğraf çektirmesi Çavuşoğlu-Umurzakov görüşmesinden detaylar TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüştü.