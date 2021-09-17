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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Sri Lankalı mevkidaşı Peiris ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu ve Türkevi'nin açılışı için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, daha sonra Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris ile bir araya geldik. Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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