- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret
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- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret

LYUBLYANA - Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönem AB Başkanlığını üstlenecek olan Slovenya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkentte bulunan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Slovenya'dan ayrılmadan önce Müftü Grabus'la birlikte Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezini ziyaret ettik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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