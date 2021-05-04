- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret

- Bakan Çavuşoğlu'ndan Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ne ziyaret Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübliyana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.