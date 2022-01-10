Bakan Çavuşoğlu'ndan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilen Halbusi'ye tebrik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na yeniden seçilen Muhammed Halbusi'yi telefonla arayıp tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na yeniden seçilen Muhammed Halbusi ile bugün tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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