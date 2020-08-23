Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu'ndan Giresun için başsağlığı mesajı Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Giresun'daki sel felaketi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Giresun'daki sel felaketi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu, vatandaşlarımızın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA