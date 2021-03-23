Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanlarının teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladığını söyledi
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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanlarının teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladığını söyledi

23.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:58
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, NATO dışişleri bakanlarının teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladığını söyledi

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladıklarını belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının ikinci oturumunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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