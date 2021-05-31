Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Haziran'da video telekonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Haziran'da video telekonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda, 2021 NATO Liderler Zirvesinin hazırlıkları, İttifak'ın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi hedefleniyor.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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