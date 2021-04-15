Bakan Çavuşoğlu, KKTC'de

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gittiğini duyurdu. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında uçaktan inerken KKTC'li yetkililerce karşılandığı anlara ilişkin bir videoya yer verdi.

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HABER: ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı